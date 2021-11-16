عائلة ماليزي معاق ذهنيًا تناشد سنغافورة التراجع عن إعدامه

سرميلا شقيقة ناغاينثران ك. دارمالينغام تحمل صورة تظهرهما خلال الطفولة، في منزل العائلة بماليزيا، 14 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

تناشد شقيقة ماليزي مهدد بإعدام وشيك في سنغافورة رغم إصابته بإعاقة ذهنية، سلطات الدولة المدينة منحه «فرصة ثانية للعيش»، وسط تزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية إلى التراجع عن تنفيذ الحكم.

وحُكم على ناغاينثران ك. دارمالينغام سنة 2010، بالإعدام لإدانته بنقل كمية صغيرة من الكوكايين إلى الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وكان من المقرر إنزال حكم الإعدام في حقه الأسبوع الماضي إثر فشل مسارات عدة للطعن. غير أن سلطات سنغافورة التي تعتمد سياسة من بين الأكثر تشددًا في العالم لمكافحة المخدرات، أرجأت التنفيذ بعد ثبوت إصابة الرجل البالغ 33 عامًا بفيروس «كورونا». غير أن داعميه يخشون ألا يعمّر التأجيل طويلا، وفق «فرانس برس».

وتواصل عائلته كفاحها من أجله، وتناشد شقيقته سرميلا دارمالينغام سلطات سنغافورة إلى منحه «فرصة ثانية».

وقالت المرأة البالغة 35 عامًا في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من منزل العائلة في تانجونغ رامبوتان بشمال ماليزيا «نأمل أن تعفو حكومة سنغافورة عنه»، خصوصًا لأنه «يعاني إعاقة ذهنية».

وأثارت القضية سيلاً من الانتقادات بحق سنغافورة. ودعا الاتحاد الأوروبي البلد الآسيوي إلى تخفيف العقوبة المفروضة على الماليزي لتصبح عقوبة سجن، فيما وصفت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» في عريضة جمعت أكثر من 85 ألف توقيع حكم الإعدام بأنه «وحشي» و«مقيت».

ويُتوقع أن ينظر القضاء باستئناف أخير مقدم في القضية، ورغم أن احتمال القبول به يبدو ضئيلاً جدًا، لا تفقد سرميلا وعائلتها الأمل.

وتوضح ربة المنزل المتحدرة من أصل هندي والمنتمية للطائفة الهندوسية «جميع أفراد عائلتنا يصلون على نية العفو عنه»، مضيفة «أنا أؤمن بالمعجزات.. وبنعمة الله ستحصل معجزة».