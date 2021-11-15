إنقاذ متسلقين إسبانيين علقا على جبال مون بلان الفرنسية

صورة تظهر متسلقي جبال على جبل مون بلان بشاموني في فرنسا، 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أنقذت هيئات الإغاثة الجبلية متسلقي جبال إسبانيين في سلسلة جبال مون بلان بمنطقة أوت سافوا الفرنسية، بعدما كسر أحدهما قدميه إثر سقوطه في الجانب الشمالي من الجبل، حسب ما أفادت سلطات المنطقة الفرنسية، الأحد.

وكان الإسبانيان، وهما عسكريان خارج الخدمة، يتسلقان الناحية الشمالية من جبل لي دروات في سلسلة مون بلان، عندما تعثر أحدهما وتعرض لحادثة سقوط أدت إلى كسر قدميه، بحسب المصدر عينه، وفق «فرانس برس».

وحصل المتسلقان اللذان علقا على علو يراوح بين 3000 آلاف متر و3500، على مساعدة طارئة، ليل السبت، على يد تسعة عناصر في هيئة الإغاثة الجبلية في الدرك الفرنسي. وبقي هؤلاء العناصر في المكان مع الإسبانيين بسبب صعوبة نقلهما بالطوافة بفعل سوء الأحوال الجوية.

وقرابة الساعة الواحدة من صباح الأحد، تمكنت المروحية في نهاية المطاف من نقل الجريح مع طبيب، ثم نقل باقي أفراد الطاقم في وقت لاحق صباحا.

ويعاني الجريح الذي يُعالَج في قسم الطوارئ في المستشفى، كسرا بعظم الفخذ، لكن حياته ليست في خطر، بحسب السلطات المحلية.