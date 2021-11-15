إسعاف تتسبب في مقتل ثلاثة قصّر بهولندا

سيارات إسعاف خارج مستشفى في لندن، 12 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

قضى ثلاثة فتيان في سن 15 و16 عامًا إثر اصطدام، ليل السبت - الأحد، بين سيارة كان يقودها أحدهم ومركبة إسعاف قرب آيندهوفن في جنوب هولندا، حسب ما أعلنت الشرطة.

كذلك أُصيب فتى رابع في سن الخامسة عشرة بجروح بالغة ونُقل إلى المستشفى، حسب ما أعلنت الشرطة عبر «تويتر»، وفق «فراتس برس».

وكان أحد هؤلاء الفتيان، وهو في سن السادسة عشرة، يقود السيارة لدى حصول الحادثة في هلموند. ولم يتم إعلان مالك السيارة ولا طريقة استحصال الشبان عليها، من دون رخصة قيادة.

وكانت سيارة الإسعاف عائدة من تدخل طارئ ولم تكن تشغّل صفاراتها أو مصباح الإنذار الخاص بهذه المركبات، كما لم تكن تنقل مرضى. وأُصيب مسعفان بجروح طفيفة في الحادث، وفق الشرطة.

وقال ناطق باسم الشرطة لجريدة «آيندهوفن داغبلاد» إن «السيارة كانت على الأرجح على المسار الخطأ من الطريق واصطدمت بعدها بقوة بسيارة الإسعاف». وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث بدقة.