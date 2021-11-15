إسعاف تتسبب في مقتل ثلاثة قصّر بهولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:27 صباحا
سيارات إسعاف خارج مستشفى في لندن، 12 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

قضى ثلاثة فتيان في سن 15 و16 عامًا إثر اصطدام، ليل السبت - الأحد، بين سيارة كان يقودها أحدهم ومركبة إسعاف قرب آيندهوفن في جنوب هولندا، حسب ما أعلنت الشرطة.

كذلك أُصيب فتى رابع في سن الخامسة عشرة بجروح بالغة ونُقل إلى المستشفى، حسب ما أعلنت الشرطة عبر «تويتر»، وفق «فراتس برس».

وكان أحد هؤلاء الفتيان، وهو في سن السادسة عشرة، يقود السيارة لدى حصول الحادثة في هلموند. ولم يتم إعلان مالك السيارة ولا طريقة استحصال الشبان عليها، من دون رخصة قيادة.

وكانت سيارة الإسعاف عائدة من تدخل طارئ ولم تكن تشغّل صفاراتها أو مصباح الإنذار الخاص بهذه المركبات، كما لم تكن تنقل مرضى. وأُصيب مسعفان بجروح طفيفة في الحادث، وفق الشرطة.

وقال ناطق باسم الشرطة لجريدة «آيندهوفن داغبلاد» إن «السيارة كانت على الأرجح على المسار الخطأ من الطريق واصطدمت بعدها بقوة بسيارة الإسعاف». وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث بدقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية رخيصة من «سوزوكي»