مقتل أحد ركاب «بلو أوريغن» في تحطم طائرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 11:14 صباحا
رجل الأعمال غلين دو فريس الأول من اليمين مع الركاب الثلاثة الآخرين في رحلة صاروخ بلو أوريجن إلى الفضاء قبيل إقلاعها في 13 أكتوبر 2021 من تكساس (أ ف ب)

تُوفي أحد الركاب الأربعة، الذين شاركوا في أكتوبر الفائت في رحلة قصيرة إلى الفضاء بصاروخ تابع لشركة «بلو أوريغن»، إذ قضى في حادث تحطُّم طائرة سياحية صغيرة قرب نيويورك.

ومات رجل الأعمال النيويوركي غلين دو فريس (49 عامًا) وأميركي آخر هو توماس ب. فيشر من جرّاء «تحطم طائرتهما الصغيرة»، بعد ظهر الخميس في مقاطعة ساسكس بولاية نيوجيرسي، وفق «فرانس برس».

وأشار ناطق باسم شرطة نيوجيرسي إلى أن الهيئة الفدرالية الناظمة للطيران المدني «إف إيه إيه» تتولى التحقيق في ملابسات الحادث.

وشارك دو فريس المولود العام 1972 في تأسيس شركة «ميدي داتا سوليوشنز» التي تنتج برامح معلوماتية لمتابعة الأبحاث السريرية في مجال صناعة الأدوية.

وكان دو فريس المولع بالطيران شارك مع ثلاثة آخرين بينهم الممثل الكندي وليام شاتنر (90 عامًا) الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل «ستار تريك» الشهير في رحلة لدقائق إلى الفضاء في 13 أكتوبر الفائت في صاروخ «بلو شيبرد» الذي صنعته شركة «بلو أوريغن» التابعة للملياردير الأميركي جيف بيزوس.

وأعربت «بلو أوريغن» عبر «تويتر» عن حزنها لمقتل دو فريس، مذكّرة بأنه أضفى «الكثير من الطاقة والحياة» على الرحلة.

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