موظف ياباني يقاضي شركته بسبب نصف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 02:22 مساء
ركاب ينتظرون في محطة قطارات في طوكيو في 27 أبريل 2019 (أ ف ب)

أعلنت إحدى أهم شركات سكك الحديد في اليابان، الخميس، أن أحد موظفيها لجأ للقضاء، بسبب خصمها نحو نصف دولار من راتبه، بسبب تأخر وصول قطار كان يقوده مدة دقيقة.

وذكرت جريدة «يوميوري شيمبون» أن السائق تقدم بالشكوى في مطلع العام الجاري في حق شركة «ويست جابان ريلواي كومباني» (جي ار ويست)، بعدما فرضت الأخيرة عليه غرامة بسبب ارتكابه خطأ مهنيا تمثل في تأخر قطار كان يقوده مدّة دقيقة واحدة في يونيو 2020، وفق «فرانس برس».

ويطالب المدّعي بتعويض مقداره 2,2 مليون ين (19300 دولار) بسبب الأذى المعنوي الذي لحق به، وفق الجريدة.

وكان يجب على السائق إيصال قطار فارغ إلى خط جانبي في محطة أوكاياما للقطارات في غرب اليابان، لكنه أخطأ في تحديد الرصيف الصحيح.

وأدى هذا الخطأ إلى تأخير تغيير السائق، ما انعكس تأخيرا في مغادرة القطار للمحطة ووصوله إلى وجهته بعد دقيقة من الوقت المحدد.

وتؤكد الشركة أنها مخوّلة خصم هذا المبلغ من راتب الموظف، قائلة إن هذا الفارق في الوقت لم يشهد أي خطوة.

وأوضح ناطق باسم «جي ار ويست» أن «سبب رفع هذه القضية إلى القضاء مرتبط بفارق في طريقة تفسير» التأخير، لافتا إلى أن الشركة طبقت سياستها «لا عمل، لا راتب».

أما الموظف فيؤكد من ناحيته أن التأخير المذكور ناجم عن خطأ بشري طفيف، وليس عن تغيّب خلال دوام العمل.

وغالبا ما يُنظر إلى شبكة سكك الحديد في اليابان على أنها مثال يُحتذى به بفعل فعاليتها ودقتها في المواعيد.

وفي 2017، تقدمت شركة مشغّلة للقطارات في اليابان باعتذار بسبب «الإزعاج الهائل» الناجم عن انطلاق قطار قبل موعد المحدد بعشرين ثانية.

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