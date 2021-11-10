سنغافورة ترجئ إعدام رجل معوق ذهنيا لإصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 11:05 صباحا
المحامي السنغافوري رافي وكيل الدفاع عن الماليزي المحكوم بالإعدام ناغاينثران ك. دارمالينغام بسنغافورة، 9 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أرجأت محكمة في سنغافورة، الثلاثاء، تنفيذ حكم كان وشيكا بإعدام ماليزي مصاب بإعاقة ذهنية مدان بتهريب المخدرات، إثر إلغاء جلسة في الاستئناف بسبب إصابته بـ«كوفيد-19».

وقال القاضي أندرو فانغ بون ليونغ من محكمة الاستئناف عشية الموعد المرتقب أساسا للإعدام شنقا «نحن مضطرون لإرجاء إنزال العقوبة»، من دون تحديد مدة التأجيل، وفق «فرانس برس».

وكان ناغاينثران ك. دارمالينغام (33 عاما) أوقف سنة 2009 لنقله 43 غراما من الهيرويين، ما يوازي مقدار ثلاث ملاعق كبيرة، في سنغافورة حيث حُكم عليه بالإعدام العام التالي.

ووافقت المحكمة العليا في البلد الواقع جنوب شرق آسيا، الإثنين، على تعليق تنفيذ العقوبة بانتظار نتيجة طعن تقدم به في الدقائق الأخيرة محامو المحكوم الذين يعتبرون أن إعدام موكلهم مخالف للدستور.

وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف، الثلاثاء، عشية موعد الإعدام، لكنها أرجئت بعدما ثبتت إصابة الماليزي بـ«كوفيد-19»، وفق القاضي.

وبرر القاضي الإرجاء بمقتضيات «المنطق والحس السليم والإنسانية».

وقال وكيل الدفاع عن المحكوم إن عدم إعدام موكله بسبب إصابته بكورونا «مفاجأة إيجابية»، معتبرا أن «العناية الإلهية أنقذته».

ولم تصدر أي معلومات عن تاريخ النظر في الطعن.

ويقول المدافعون عن الماليزي إن معدل الذكاء عنده لا يتخطى 69، وهو مستوى يصنف في خانة الإعاقة الذهنية، لافتين إلى أنه كان مدمنا على الكحول عند حصول الوقائع.

وضمت مجموعة خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة، صوتها إلى أصوات المعترضين على الإعدام، الإثنين، مشيرة إلى ضرورة عدم إعدام المحكومين الذين يعانون إعاقات ذهنية.

وقال الخبراء إن «اعتماد هذا النوع من العقوبات لمكافحة الاتجار بالمخدرات ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب بل يفتقر للفعالية أيضا».

ودعا الاتحاد الأوروبي سنغافورة إلى تخفيف العقوبة المفروضة على الماليزي لتصبح عقوبة سجن، فيما وصفت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» في عريضة جمعت أكثر من 70 ألف توقيع حكم الإعدام بأنه «وحشي» و«مقيت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان