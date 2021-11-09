بيع أول جهاز كمبيوتر أنتجته «أبل» في مزاد

نسخة من جهاز «أبل-1» ذي العلبة الخشبية طرحته دار «كريستيز» بمزاد في نيويورك، ديسمبر 2014 (أ ف ب)

طُرح للبيع في مزاد، الثلاثاء، بجنوب كاليفورنيا جهاز كمبيوتر خشبي من طراز «أبل-1»، وهو أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا في الأسواق العام 1976، ويمكن أن يصل سعره إلى أكثر من مليون دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز ببناء سوى 200 «أبل-1»، جُمعت كلها يدويًا عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666.66 دولارًا، وفق «فرانس برس».

وقدرت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني بدار «جون موران» للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجليس، بما يراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، على ما يتوقع المتخصصون.

وبيع جهاز «أبل-1» كان لا يزال صالحًا للعمل بأكثر من 900 ألف دولار العام 2014 في مزاد أقامته دار «بونهامز».

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن 60 جهاز «أبل-1» أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي تطرحه دار «جون موران»، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة خشبًا من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.