عودة أميرة موناكو بعد أشهر في جنوب أفريقيا

ألبرت الثاني أمير موناكو وزوجته شارلين في حفل مونتي-كارلو بموناكو، 24 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

عادت أميرة موناكو شارلين إلى القصر الأميري صباح، الإثنين، بعدما أمضت أشهرا عدة في جنوب أفريقيا حيث أجريت لها عمليات جراحية، بحسب ما أفاد مصدر قريب من القصر.

وأوضح المصدر نفسه أن شارلين وصلت في الساعة 8:35 صباحا (07:35 بتوقيت غرينتش) إلى مطار نيس بجنوب فرنسا في الطائرة الأميرية التي أعادتها من ديربان، وفق «فرانس برس».

وكانت زوجة أمير موناكو ألبير البالغة 43 عاما والموجودة منذ أشهر في جنوب أفريقيا التي نشأت فيها وتحمل جنسيتها خضعت في 13 أغسطس لعملية جراحية لم ترشح عنها تفاصيل كثيرة. ووافاها الأمير ألبير وأولادهما إلى هناك خلال فترة نقاهتها.

ونقلت شارلين في سبتمبر الماضي إلى المستشفى بحال طارئة على إثر تعرّضها لوعكة صحية نتيجة مضاعفات ناجمة عن التهاب حاد في الأذن والأنف والحنجرة أصيبت به في مايو، بحسب بيان أصدرته يومها المؤسسة التي تحمل اسمها. ثم أجريت لها في مطلع أكتوبر عملية جراحية مرتبطة بهذا الالتهاب، خضعت خلالها لبنج عمومي.

وتزوّجت السبّاحة السابقة شارلين لينيت ويتستوك المولودة سنة 1978في روديسيا (زيمبابوي حاليا) أمير موناكو ألبير الثاني في 2011. ولم يُحتفل في يوليو الماضي بالذكرى العاشرة لزواجهما في الإمارة بسبب غياب شارلين.

وألبير هو نجل الأمير رينييه الثالث والنجمة السينمائية الأميركي غريس كيلي التي توقيت بحادث سيارة العام 1982.