بريطاني يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 01:50 مساء
صورة غير مؤرخة لديفيد فولر وزعتها شرطة كِنت في إنجلترا في 4 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني، اعترف كهربائي بريطاني، الخميس، بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات في المشرحة.

وخلال محاكمته الخميس، اعترف ديفيد فولر (67 عامًا) الذي كان يعمل كهربائيًا في عدد من المستشفيات وأُوقف في نهاية العام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي، بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين العام 1987 في كِنت (جنوب شرق)، وهو متهم بأنه اعتدى عليهما جنسيًا بعد ذلك، وفق «فرانس برس».

وأقرّ فولر قبل المحاكمة بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء متوفيات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين.

وأفاد مكتب المدعي العام في بيان بأن عمليات تفتيش منزل فولر أثمرت عن العثور على محركات أقراص صلبة «تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل».

وأضاف البيان أن «فولر صوّر نفسه بين العامين 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيًا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين في مستشفى تونبريدج ويلز» في كِنت «كان مخوّلًا دخولهما بحكم وظيفته كمشرف صيانة».

وقال ليبي كلارك من دائرة الشرطة المدنية إن التهم الموجهة إلى فولر «غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني».

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