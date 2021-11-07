العثور على رفاة متسلق بعد 38 عاما على اختفائه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 10:22 صباحا
جبال روكي في ولاية مونتانا الأميركية تغطيها سحب دخانية جراء حرائق في صيف 2020 (أ ف ب)

اكتُشفت بقايا بشرية في جبال روكي، تعود على ما يبدو إلى سائح ألماني فُقد أثره قبل 38 عامًا خلال رحلة تزلج، حسب السلطات الأميركية.

وكان رودي مودر المتحدر من ألمانيا الغربية حينها والبالغ 27 عامًا، بدأ في 13 فبراير 1983 رحلة كان مقررًا أن تستمر يومين أو ثلاثة إلى الجبال المكسوة بالثلوج في ولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، على ما أوضح متنزه جبال روكي في بيان أصدره أخيرًا، وفق «فرانس برس».

وأبلغ شريك مودر في السكن السلطات بغيابه بعد أسبوع على فقدانه، غير أن عمليات البحث لم تفض سوى إلى العثور على مقتنيات شخصية كانت عائدة للألماني.

وأوقفت فرق الإغاثة أنشطتها في غضون أربعة أيام، غير أن عمليات بحث متفرقة أجريت خلال العقود الماضية، وفق المنتزه.

وفي منتصف أغسطس 2020، اكتشف متنزه بقايا بشرية في موقع شهد انهيارًا ثلجيًا على بعد حوالي 15 كيلومترًا من نقطة انطلاق الألماني الشاب، في منطقة شهدت أصلًا عمليات تفتيش في تلك الفترة.

غير أن عمليات البحث العام الماضي لتحديد هوية صاحب البقايا تأخرت بسبب حرائق استعرت في المنطقة، ثم بفعل الثلج الذي غطى طيلة الشتاء الموقع الواقع على علو 3350 مترًا.

وعثر عناصر الإغاثة هذا الصيف على ألواح تزلج وعصيّ وأحذية ومقتنيات كانت عائدة للمتنزه الألماني المفقود.

ولم تستطع عملية التشريح الجزم بأن البقايا تعود إلى رودي مودر، غير أن السلطات الأميركية أعلنت أنها تتعاون مع الحكومة الألمانية لتنظيم إعادتها.

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