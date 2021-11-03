العثور على طفلة بعد حوالي 3 أسابيع على فقدانها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 03:45 مساء
صورة للطفلة كليو سميث (4 سنوات) وزعتها الشرطة الأسترالية، 3 نوفمبر 2021 (أف ب)

عُثر، الأربعاء، على طفلة أسترالية في الرابعة من العمر «سالمة» داخل منزل، بعد حوالي ثلاثة أسابيع على فقدانها في 16 أكتوبر، خلال مشاركتها في مخيم مع والديها، حسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت كليو سميث قد فُقدت خلال وجودها مع والديها في مخيم بمنطقة أستراليا الغربية. وجنّدت السلطات إمكانات كبيرة جوًا وبحرًا وبرًا للبحث عن الطفلة مع الاستعانة بمئات الشرطيين، وفق «فرانس برس».

وعثرت الشرطة على الطفلة داخل منزل مقفل بالمفاتيح في كارنافرون قرب المكان الذي شوهدت فيه الطفلة قبل 18 يومًا، بحسب الشرطة.

وأوضح مفوض الشرطة المساعد كول بلانك أن «أحد الشرطيين أخذها بين ذراعيه وسألها، ما اسمك؟»، فأجابته الطفلة «اسمي كليو».

وأشارت الشرطة التي اقتحمت المنزل قرابة الساعة الأولى بعد منتصف الليل، إلى أنها أوقفت رجلاً لاستجوابه.

وأُعيدت كليو إلى والديها في وقت لاحق. وقالت الوالدة إيلي سميث في رسالة نشرتها عبر «إنستغرام» بجانب صورة ابنتها: «عاد شمل عائلتنا ملتئمًا بالكامل».

ووصفت مشاعر اليأس التي انتابتها عندما اكتشفت عند السادسة صباحًا أن الخيمة العائلية كانت مفتوحة وابنتها الكبيرة اختفت. وأثارت تصريحاتها موجة تضامن كبيرة عمّت أستراليا.

ووصف مساعد مفوض الشرطة عملية الإنقاذ هذه بأنها «مذهلة»، قائلاً: «هذا نادر جدًا، هذا أمر كنا نتمنى حصوله من قلبنا وقد استحال واقعًا».

ولم تعطِ الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات فقدان كليو ولا طريقة العثور عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
«فيسبوك» يوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه
علوم وتكنولوجيا
مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
فوز الجمهوري يونغكين بانتخابات حاكم ولاية فرجينيا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية