سقوط شجرة يعطل وصول ركاب في طريقهم إلى «كوب 26»

ناشط مدافع عن البيئة في محطة يوستن بوسط لندن، 29 يناير 2021 (أ ف ب)

علق عدد كبير من الركاب المتوجّهين إلى غلاسكو (إسكتلندا) بالقطار للمشاركة في فعاليات على صلة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في محطة يوستن بلندن إثر انقطاع الحركة نتيجة سقوط شجرة على سلك علوي.

وأوصت شركة سكك الحديد «أفانتي ويست كوست» التي تسيّر خصوصًا رحلات من يوستن إلى غلاسكو المسافرين عبر حسابها على «تويتر» بعدم التنقّل، نظرا للاضطرابات الحاصلة، مع الإشارة إلى أنها تبحث عن مسارات بديلة، وفق «فرانس برس».

وكشفت إدارة محطة يوستن في لندن أن الأعمال جارية «لإزالة الشجرة وتقييم الأضرار والإصلاحات اللازمة». ووقع الحادث على بعد حوالي 130 كيلومترًا من شمال العاصمة البريطانية.

وأعرب الكثير من المسافرين عن استيائهم على «تويتر» من عدم قدرتهم على الذهاب إلى غلاسكو بالقطار، وهي وسيلة نقل أقلّ تلوثًا بكثير من الطائرة.

ونشرت الصحفية سيسيليا كيتينغ المتخصصة بشؤون المناخ صورة لركاب مسمّرين أمام شاشات مواعيد القطارات وإلى جانبهم شاشة ترويجية تظهر عليها عبارات مثل «لا وقت نضيّعه» و«عيون العالم عليكم كوب 26».

وغرّدت: «مئات المندوبين الموفدين إلى مؤتمر حول المناخ عالقون في يوستن لأنّ البنى التحتية في بريطانيا ليست متينة بما فيه الكفاية للصمود في وجه التغير المناخي».