مدافعون عن البيئة يتظاهرون في لندن ضد المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 10:09 صباحا
غريتا تونبرغ خلال تظاهرة في لندن ضدّ المصارف في 29 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

قبل يومين من انطلاق مؤتمر «كوب26»، انضمت الشابة السويدية غريتا تونبرغ، الجمعة، إلى تظاهرة من تنظيم نشطاء شباب مدافعين عن البيئة في لندن احتجاجًا على دور المؤسسات المالية في الأزمة المناخية.

وظهرت تونبرغ، الوجه البارز لحركة «فرايدايز فور فيوتشر»، إلى جانب عشرات النشطاء المحتشدين أمام مصرف «ستاندرد تشارترد». وسرعان ما أحاطت بها مجموعة من المصورين، وفق «فرانس برس».

وغادرت الموقع من دون الإدلاء بأي تصريح، لكنها أشارت على حسابها في «تويتر» إلى أنها تطلب من هذه المؤسسة المالية «التوقف عن تمويل انهيارنا».

وكتبت تونبرغ البالغة 18 عامًا: «لا تزال المصارف تضخ مبالغ طائلة في مصادر الطاقة الأحفورية التي تزعزع أسس كوكبنا، وتضع الكثير من الأرواح في خطر».

وأطلق النشطاء، الجمعة، سلسلة من التحركات تستهدف مصارف أخرى في حي المال والأعمال في لندن.

ومن المرتقب أن تحضر غريتا تونبرغ إلى غلاسكو للمشاركة في مسيرة كبيرة من أجل المناخ ستنظم في الخامس من نوفمبر تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة.

وكانت الشابة قالت في تصريحات أدلت بها لوكالة «فرانس برس» في منتصف أكتوبر: «إذا ما استمر الوضع على هذه الحال، فإن مؤتمر الأطراف هذا لن يؤدي إلى تغيرات كبيرة».

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