«ليهم حق علينا».. نجم الزمالك يوزع الهدايا على أطفال مستشفى «57357»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
عبدالله جمعة لاعب الزمالك، الثاني يمينا، في مستشفى سرطان الأطفال، القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري، عبدالله جمعة، في توزيع الهدايا على أطفال مستشفى سرطان الأطفال «57357»، من خلال حفل خيري تحت عنوان «ليهم حق علينا».

وعبَّر جمعة عن سعادته للمشاركة في مثل هذا الحفل الخيري، الذي نظمته شركة AMMG الراعي الرسمي لمشروع Save Card، «متمنيًا الشفاء العاجل لجميع أطفالنا».

وجاء الحفل، الذي أُقيم السبت، مع اتخاذ للإجراءات الاحترازية اللازمة، في ظل انتشار فيروس كورونا، حسب ما أكد أحمد مرسي رئيس مجلس إداره الشركة، لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، والذي قال: «إننا سعداء بإقامة هذا الحفل وفخورون بوجود هذا الهيكل والفريق الطبي العظيم في بلدنا مصر ومتمنين لأطفالنا الشفاء العاجل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة، أحمد سعيد، إن «تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل طفل يعتبر عاملًا مساعدًا من عوامل الشفاء»، كما وجّه كلمه لحث المجتمع المصري للمشاركه دائمًا في مثل هذه الأعمال الخيرية وتقديم مختلف سبل المساعده من أجل المساهمة في شفاء الأطفال».

عبدالله جمعة لاعب الزمالك، الثاني يمينا، في مستشفى سرطان الأطفال، القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
عبدالله جمعة لاعب الزمالك، الثاني يمينا، في مستشفى سرطان الأطفال، القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)
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