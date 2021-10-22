السجن 9 سنوات لراقص فرقة الباليه الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 10:26 صباحا
من عرض لفرقة الباليه الإنجليزية الوطنية ضمن مهرجان «غلاستونبوري» بسومرست، 29 يونيو 2014 (أ ف ب)

حكم القضاء البريطاني على الراقص الرئيسي السابق في فرقة الباليه الإنجليزية الوطنية يات-سن تشانغ، الأربعاء، بالسجن تسع سنوات، لإدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق أربع طالبات تحت عهدته.

وكان القضاء البريطاني قد دان الراقص الكوبي البالغ 50 عامًا، في مايو باثنتي عشرة تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي في فرقة الباليه الإنجليزية الوطنية وأكاديمية «يونغ دانسرز» بلندن بين ديسمبر 2009 ومارس 2016، وفق «فرانس برس».

ودانت محكمة أيلوورث في غرب لندن، الأربعاء، بالسجن تسع سنوات على خلفية هذه الوقائع التي ارتُكبت في حق مدعيات كانت أعمارهن تتراوح بين 16 عامًا و18.

وخلال النطق بالحكم، أخذ القاضي إدوارد كونيل على الراقص السابق استخدامه «سمعته» و«مركزه المرموق في عالم الباليه لاستغلال الشابات» واعتماد «سلوك قناص جنسي».

واتهمه القضاء بأنه «لم يظهر أي ندم عن سلوكه المريع»، فيما ارتكاباته «كان لها أثر عميق على جميع ضحاياه».

ودأب الراقص الذي انضم إلى فرقة الباليه الإنجليزية الوطنية سنة 1993، طوال محاكمته على نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليست لديه «أدنى فكرة» عن مصدر هذه الاتهامات. وهذه ليست المرة الأول يواجه فيها عالم الرقص الكلاسيكي البريطاني هذا النوع من الاتهامات.

وجُمدت مهام الراقص ومصمم الرقصات الإنجليزي ليام سكارليت، في صيف 2019 في فرقة «رويال باليه» بعد استهدافه بتحقيق بشأن التحرش الجنسي.

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