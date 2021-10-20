عروسان هنديان يستقلان إناء طهي عملاقا إلى موقع زفافهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 10:45 صباحا
عمال إغاثة يدفعون مركبة انقلبت في الوحل داخل موقع شهد انهيارات للتربة بسبب الأمطار الغزيرة بالهند، 17 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

جاب عروسان هنديان شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرالا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم، الإثنين، للوصول إلى مكان زفافهما.

واستعار العروسان القدر من معبد محلي واستعانا برجلين لدفع القارب الموقت، وحققت صورهما انتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

وقالت العروس لقناة «إيجانت» المحلية بعيد الزفاف «لم نكن لنتخيل بتاتًا ما حصل خلال الزفاف».

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا في مختلف أنحاء الولاية.

وبينما غمرت المياه جزئيًا مكان زفافهما، كان الزوجان مصممين على عقد قرانهما في حفل صغير.

ويمكن سماع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو «كان ينبغي علينا حجز قارب بدلًا من سيارة».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية.

وأظهرت صور سيارات وحافلات غارقة في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبحث عناصر الإنقاذ عن ناجين، الإثنين، وساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقالت حكومة الولاية إنها أجلت آلاف الأشخاص وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.

في العام 2018، قتلت الفيضانات ما يقرب من 500 شخص في مختلف أنحاء ولاية كيرالا.

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