العثور على مسودة مغامرة غير منجزة من «أستيريكس»

دميتان تمثلان بطلي بلاد الغال أستريكس وأوبيليكس حول قدر المشروب السحري، محطة للمترو في باريس، أكتوبر 2019 (أ ف ب)

كشفت غوسيني ابنة كاتب سيناريو مجموعة القصص المصورة الشهيرة «أستيريكس» رينيه غوسيني، مسودة لقصة غير منجزة أعدها والدها قبل وفاته.

وقالت آن غوسيني، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية: «أفكر في ذلك كثيرا، هي مؤلفة من عشرين صفحة، ما يوازي نصف ألبوم».

ويحمل السيناريو الذي كتبه رينيه غوسيني بواسطة آلة طابعة، عنوان «أستيريكس في السيرك»، وكان من المقرر أن يصدر بالترتيب الزمني بعد ألبوم «أستيريكس في بلجيكا»، وعُثر عليه بين محفوظات العائلة، بحسب المجلة الألمانية.، وفق «فرانس برس».

واعتبرت آن غوسيني أن استكمال كتابة الألبوم بعد وفاة والدها سيكون مهمة «شديدة التعقيد».

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وقالت: «يتعين تعاون عدد كبير جدا من الأشخاص والغوص في القصة والتحدث بصوت» والدها، «الأمر أشبه بلوحة من توقع (الرسام) غويا مع ثقب فيها». وأضافت: «لكننا سنحاول ذلك يوما، ستكون مغامرة استثنائية».

وأطلق رينيه غوسيني الذي توفي سنة 1977، مع ألبير أوديرزو الذي توفي العام الماضي، مغامرات «أستيريكس» سنة 1959، وقد بيعت منها مئات ملايين النسخ حول العالم.

وأدى دورا رئيسيا في استحداث مهنة كاتب سيناريوهات القصص المصورة، وهي وظيفة لم تكن وجودة قبله.