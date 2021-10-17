إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي

شبكات خاصة بيانصيب يورو ميلينز الأوروبي في باريس في 27 مارس 2018 (ا ف ب)

فازت شبكة مباعة في فرنسا بمبلغ 220 مليون يورو في سحب يانصيب «يورو ميلينز» مساء الجمعة، وهي أكبر جائزة مالية على الإطلاق في أوروبا.

وبات أمام سعيد الحظ فترة 60 يومًا لاستلام جائزته، وهي الأكبر في تاريخ هذا اليانصيب الأوروبي منذ إطلاقه سنة 2004، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن الشركة الفرنسية لألعاب الحظ.

والأرقام الفائزة في هذا السحب هي 21 و26 و31 و34 و39، مع رقمين إضافيين هما 2 و5.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر جائزة يانصيب أوروبية سُجل في سويسرا؛ حيث فازت الشبكة الرابحة بمبلغ 210 ملايين يورو في 26 فبراير 2021.

أما في فرنسا، فيعود الرقم القياسي إلى ديسمبر 2020 حين فاز لاعب مقيم في جنوب البلاد بجائزة بلغت 200 مليون يورو.