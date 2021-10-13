في قداس لندني.. إطلالة نادرة للملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:01 مساء
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (وسط) وابنتها الأميرة آن تغادرن كنيسة وستمنستر أبي بعد حضورهما قداساً في 12 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

حضرت الملكة إليزابيث الثانية، الثلاثاء، قداسًا في كنيسة دير وستمنستر بلندن، معتمدة على عصا للمشي، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كذلك في مناسبة عامة كبيرة .

وترجَّلت إليزابيث الثانية (95 عامًا) من السيارة، التي كانت تقلّها مع ابنتها الأميرة آن ممسكة بعصا سوداء، في مشهد نادر للملكة، حسب «فرانس برس».

وكانت آخر مرة التقطت فيها صور للملكة مستعينة بعصا، بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة العام 2004. ولم يذكر مكتبها أي سبب لاستخدامها، الثلاثاء، أداة المساعدة في المشي.

وتتمتع الملكة التي تعتبر الأطول جلوسًا على العرش بين ملوك بريطانيا بصحة جيدة عمومًا في شيخوختها، وكانت إقامتها القصيرة في المستشفى لمشاكل في المعدة العام 2013 آخر نوبة مرض معروفة لها.

وتُوفي زوجها فيليب الذي كان يُعرف رسميًا باسم دوق إدنبره في 9 أبريل، عن عمر يناهز 99 عامًا، أي قبل أسابيع قليلة من عيد ميلاده المئة وبعد فترة من المرض.

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