«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون

شعار فيسبوك (أ ف ب)

منعت «فيسبوك» إعلانات تروّج على منصّاتها في «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» لبيع أو شراء أراض تقع في غابة الأمازون ومناطق محمية أخرى حول العالم.

وشرعت المجموعة، التي يرأسها مارك زوكربرغ في تغيير شروط الاستخدام لحظر هذه الممارسات حظرًا رسميًّا، وفق «فرانس برس».

وجاء في مدوّنة على موقع المجموعة «سنقارن الإعلانات المعروضة (...) بقاعدة بيانات من إعداد منظمة دولية مرجعية في مجال المناطق المحمية بغية رصد الإعلانات التي من شأنها انتهاك هذه القاعدة الجديدة». ولم توضح «فيسبوك» إذا ما كانت هذه الممارسات واسعة النطاق.

وفي فبراير، كشفت «بي بي سي» انتشار إعلانات كثيرة على منصّة «فيسبوك ماركتبلايس» تعرض بيع قطع أرض في غابة الأمازون، تمتدّ على مئات الهكتارات بطريقة غير قانونية بتاتًا.

وأوضحت «فيسبوك» أنه «بالاستناد إلى معايير محدّدة، سيتمّ رصد الإعلانات الجديدة بشأن المناطق المحمية وحجبها»، مشيرة إلى أنها «خطوة أولى» في هذا الصدد.