«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 10:22 صباحا
شعار فيسبوك (أ ف ب)

منعت «فيسبوك» إعلانات تروّج على منصّاتها في «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» لبيع أو شراء أراض تقع في غابة الأمازون ومناطق محمية أخرى حول العالم.

وشرعت المجموعة، التي يرأسها مارك زوكربرغ في تغيير شروط الاستخدام لحظر هذه الممارسات حظرًا رسميًّا، وفق «فرانس برس».

وجاء في مدوّنة على موقع المجموعة «سنقارن الإعلانات المعروضة (...) بقاعدة بيانات من إعداد منظمة دولية مرجعية في مجال المناطق المحمية بغية رصد الإعلانات التي من شأنها انتهاك هذه القاعدة الجديدة». ولم توضح «فيسبوك» إذا ما كانت هذه الممارسات واسعة النطاق.

وفي فبراير، كشفت «بي بي سي» انتشار إعلانات كثيرة على منصّة «فيسبوك ماركتبلايس» تعرض بيع قطع أرض في غابة الأمازون، تمتدّ على مئات الهكتارات بطريقة غير قانونية بتاتًا.

وأوضحت «فيسبوك» أنه «بالاستناد إلى معايير محدّدة، سيتمّ رصد الإعلانات الجديدة بشأن المناطق المحمية وحجبها»، مشيرة إلى أنها «خطوة أولى» في هذا الصدد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
مؤسسة «الوسط» تنعى الزميل رامي محمد
ليبيا
إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لانسيا دلتا» تعود للأسواق