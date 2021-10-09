صورة مع دبة تتسبب في سجن امرأة أميركية

دبّة رمادية وصغيرها في متنزّه ييلوستون الوطني في وايومينغ في 8 أكتوبر 2012 (أ ف ب)

تسبَّب اقتراب امرأة أميركية من دبّة وصغارها، في متنزّه ييلوستون الوطني، في سجنها أربعة أيام وبغرامة قدرها ألف دولار.

وأقرّت سامانثا ديرينغ بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترًا من هذه الدبّة الرمادية، لالتقاط صورة لها في 10 مايو الماضي في هذا المتنزّه الطبيعي الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينغ، وفق «فرانس برس».

وفي ذاك اليوم، كانت المرأة (25 عامًا) في منطقة رورينغ ماونتن، عندما أطلّت دبّة وصغارها الثلاثة. وفي حين عاد الزوّار الآخرون أدراجهم وركبوا سيّاراتهم عملًا بالتعليمات الموجّهة إليهم في هذه الحالة، استمرّت سامانثا ديرينغ في التقاط الصور بالرغم من محاولة الدبّة إبعادها.

وقال المدّعي العام بوب موراي إن «الحيوانات البرّية في متنزّه ييلوستون الوطني هي فعلا برّية. فالمتنزّه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرّج على هذه الكائنات بكلّ أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل».

وشدّد على أن «الاقتراب من دبّة رمادية وصغارها ضرب من الغباء. ومن حسن حظّ ديرينغ أننا نتكلّم عنها بصفتها متّهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف».

وتمنع قواعد المتنزّه الاقتراب من الحيوانات الكبيرة على مسافة تقلّ عن 23 مترًا ومن الدببة والذئاب على مسافة دون 91 مترًا.