ضبط 5 أطنان من الكوكايين في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 03:00 مساء
صورة مضبوطات كوكايين نشرها المكتب الإعلامي للشرطة البرازيلية الفدرالية، 5 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

ضُبطت خمسة أطنان من الكوكايين في مرفأ ريو دي جانيرو، وهي كمّية قياسية من المضبوطات في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الفدرالية أن «4.3 طن من المخدرات ضبطت في علب لمسحوق غسيل مخزّنة في حاوية ثمّ 700 كيلوغرام آخر في حاوية أخرى، بمساعدة كلاب مدرّبة»، وفق «فرانس برس».

ونفَّذت الشرطة عمليتها، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفتحت تحقيقًا «للكشف عن المسؤولين» عن عملية التهريب هذه التي «كانت وجهتها موزمبيق».

وباتت البرازيل في السنوات الأخيرة محورًا للإتجار بالكوكايين المنتجة في كولومبيا أو البيرو أو فنزويلا والمهرّبة بحرًا إلى أوروبا أو أفريقيا.

وكانت أكبر كمّية من الكوكايين ضبطتها السلطات في ولاية ريو دي جانيرو تعود إلى ديسمبر عندما عثر عناصر الشرطة على طنين ونصف طن من هذه المخدرات داخل مرأب في إحدى الضواحي.

وجرت أيضًا عمليات عدّة في مرفأ سانتوس بالقرب من ساو باولو، أكبر موانئ أميركا اللاتينية.

وأوقفت الشرطة في السنوات الأخيرة عددًا من بارونات المخدرات في البرازيل على صلة بمافيا «ندرانغيتا» من كالابريا التي تتحكّم بحصّة كبيرة من سوق الكوكايين العالمية.

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