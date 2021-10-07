جائزة تميُّز لـ«فرانس برس» في تغطيتها لقضايا التغير المناخي

جسر بيدويل بار في أوروفيل بكاليفورنيا 9 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

حصلت وكالة «فرانس برس» على جائزة تميُّز من المشروع الدولي «كوفرينغ كلايميت ناو» (تغطية المناخ الآن) الذي يهدف إلى تعزيز التغطية الإعلامية للمسائل المرتبطة بالمناخ، في إطار أول جوائز سلمتها المجموعة، الأربعاء.

وقال ائتلاف وسائل الإعلام المشاركة بالمشروع في بيان: «هذه الجوائز تقدير لعمل بمعيار الامتياز يمكن لصحفيي العالم أجمع أن يستلهموا منه».

واختارت المجموعة 12 مشروعًا صحفيًا من 600، بينها تقرير بوسائط متعددة لصحيفة «غارديان» البريطانية يسمع فيه صوت جبال جليد وهي تذوب.

وأعطيت جائزة لمصوّر وكالة «فرانس برس» جوش إيديلسون الذي يعمل في كاليفورنيا والمتخصص في تغطية الحرائق، عن سلسلة الصور التي التقطها لحرائق كاليفورنيا، ونشرت في تقرير بعنوان «36 ساعة في الجحيم».

وروى المصوّر بالتقرير في سبتمبر 2020 «36 ساعة في مواجهة حريق خارج عن السيطرة عند أقدام سلسلة سييرا نيفادا الجبلية ثم إلى شمال سان فرانسيسكو».

وقال في التقرير «أغطي الحرائق منذ عقد، وكل سنة، يقول الإطفائيون، هذا غير مسبوق. ولكن هذه السنة، تجاوز الأمر كل ما رأيت..».

وتأسّس ائتلاف «كوفرينغ كلايميت ناو» في 2019 ويضم أكثر من 400 وسيلة إعلامية بينها وكالة «فرانس برس»، ويهدف إلى تعزيز تغطية أزمة المناخ في العالم.