رجل يقاضي عرافة نكثت وعدها بإصلاح أوضاعه العاطفية

الرجل يطالب بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار (أ ف ب)

رفع أميركي دعوى قضائية في حق عرّافة بسبب نكثها وعدا كانت قد قطعته له بأن تزيل لعنة عاطفية تلاحقه من دون أن تحقق أي نتيجة.

ووقع الرجل ماورو ريستريبو عبر الإنترنت على العرّافة صوفيا أدامز «الوسيطة الروحانية المتخصصة في الشؤون العاطفية»، واستعان بها لمساعدته على الخروج من أزمة يمر بها حاليا في علاقته الزوجية، وفق «فرانس برس».

ويؤكد ريستريبو أن العرّافة سحبت بطاقات له ووعدته بإصلاح الوضع مع زوجته إذا ما دفع لها 5100 دولار للقيام بتعويذة خاصة.

ووقع الرجل ضحية «ساحرة تعمل لحساب حبيبته السابقة»، وفق الدعوى التي تقدم بها في لوس أنجلوس.

لكنّ رغم دفعه عربونا سخيا قدره ألف دولار، لم يلاحظ الرجل المقيم في لوس أنجلوس أي تحسن في علاقته الزوجية وقرر مقاضاة العرّافة بتهمة الاحتيال.

وهو يؤكد أنه عانى من حالات أرق ونوبات قلق، ويطالب بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار.