ميزوري الأميركية تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل رغم إعاقته الذهنية

صورة غير مؤرخة لإرنست جونسون الذي أعدم، الثلاثاء، بولاية ميزوري الأميركية (أ ف ب)

نفذت ولاية ميزوري الأميركية، الثلاثاء، حكم الإعدام بمرتكب جريمة قتل ثلاثية كان محاموه يؤكدون أنه يعاني إعاقات ذهنية كبيرة، ومضت سلطات الولاية في التنفيذ رغم دعوات البابا فرنسيس إلى الرأفة به.

وأعلنت سلطات السجون في ميزوري أن إرنست جونسون (61 عاما)، وهو أميركي أسود، لفظ أنفاسه عند الساعة 6:11 مساءً (11:11 مساءً بتوقيت غرينتش) في سجن بون تير، وفق «فرانس برس».

وكان جونسون قتل بطريقة عنيفة ثلاثة موظفين في محطة وقود خلال عملية سطو العام 1994.

وبعد صدور الحكم بإعدامه، قدم وكلاء الدفاع عنه طلبات استئناف تستند على قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن إعدام الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية مخالف للدستور.

وأبرزَ المحامون عددا من «الأدلة» على تخلفه الفكري، ومنها أنه كان عند ولادته يعاني متلازمة الكحول الجنينية، إذ كانت والدته تشرب الكحول خلال حملها، وأن نتائجه في اختبارات معدل الذكاء التي أجريت له خلال حياته كانت دائما منخفضة جدا (بمتوسط 67)، فضلا عن أنه لم يستطع رسم خط مستقيم بالمسطرة عندما كان في الخامسة عشرة.

لكنّ محاكم ولاية ميزوري لم تأخذ بحجج المحامين. واستنادا على ذلك، ردّ حاكم الولاية الجمهوري مايك بارسون، الإثنين، طلبا لمنح جونسون العفو تقدم به أكثر من 23 ألف شخص، من بينهم أحد أسلافه واثنان من أعضاء الكونغرس.

معاناة «غير إنسانية»

كذلك ناشد البابا فرنسيس الحاكم «إيقاف تنفيذ حكم الإعدام»، في رسالة وجهها إليها بواسطة السفير البابوي في لدى الولايات المتحدة المطران كريستوف بيار.

وأوضح السفير «باسم البابا» أن «هذا الطلب لا يرتبط فقط بالشك في القدرات الذهنية لجونسون، بل من إنسانيته وقدسية كل حياة بشرية»، وفق ما نصت عليه الرسالة التي نشرتها على شبكة «تويتر» الراهبة الأميركية هيلين بريجين الناشطة ضد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية أعرب العام 2017 عن رفض قاطع لعقوبة الإعدام في التعليم المسيحي الذي كان لا يزال يجيز بعض الاستثناءات.

ولكن رغم مجاهرته بسعيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لا يُعلَن عادة عن تدخلاته في حالات محددة.

وبعد رد طلب الرأفة، كان في استطاعة المحكمة العليا وحدها تعليق تنفيذ الحكم، وفقا لطلب عاجل قدم إليها، الإثنين، لكنها رفضت النظر في هذا الملف، علما أنها كانت أنقذته في اللحظة الأخيرة العام 2015، لأنه كان يعاني ورما في المخ ومن شأن الحقنة القاتلة أن تسبب له معاناة «غير إنسانية» يحظرها الدستور.