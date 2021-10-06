وفاة عميد سن الفرنسيين عن 112 سنة

شخص مسنّ يمشي في مدينة نانت غرب فرنسا، 16 مارس 2017 (أ ف ب)

توفي عميد سن الفرنسيين جول تيوبالد، الثلاثاء، عن 112 عاما في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية، بحسب ما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحفية.

وكان تيوبالد المولود في 17 أبريل 1909، عامل ميناء وصيادا بحريا، وفق «فرانس برس».

كما كان أقرباؤه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

والتقت وكالة «فرانس برس» الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة «فرانس برس» بشأن عمره، قال مبتسما «لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام».

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس الماضي رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.