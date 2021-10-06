وفاة عميد سن الفرنسيين عن 112 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 10:41 صباحا
شخص مسنّ يمشي في مدينة نانت غرب فرنسا، 16 مارس 2017 (أ ف ب)

توفي عميد سن الفرنسيين جول تيوبالد، الثلاثاء، عن 112 عاما في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية، بحسب ما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحفية.

وكان تيوبالد المولود في 17 أبريل 1909، عامل ميناء وصيادا بحريا، وفق «فرانس برس».

كما كان أقرباؤه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

والتقت وكالة «فرانس برس» الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة «فرانس برس» بشأن عمره، قال مبتسما «لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام».

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس الماضي رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
منتخب ليبيا يصل الإسكندرية على متن طائرة خاصة قادما من تركيا وسط انتظار وصول ...
رياضة محلية
قاعات للتنفيس عن «غضب ما بعد كورونا»
طب وصحة
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: هذه أجمل سيارة خارقة في العالم