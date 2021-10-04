اتهام شرطي في لندن بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 03:31 مساء
رئيسة شرطة «متروبوليتان» في لندن كريسيدا ديك أمام محكمة أولد بايلي الجنائية، 30 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت شرطة لندن، الأحد، اتهام أحد عناصرها بالاغتصاب، بعد أيام قليلة من الحكم على أحد زملائه بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل أثارت صدمة في بريطانيا.

وأوقف الشرطي ديفيد كاريك (46 عاما)، السبت، في مقاطعة هيرتفوردشير (شمال لندن)، بحسب ما أوضحت شركة «متروبوليتان بوليس» التي سرّحته في اليوم عينه. وهو يمثل، الإثنين، أمام القضاء، وفق «فرانس برس».

وينتمي هذا الشرطي إلى وحدة في شرطة لندن مكلفة حماية البرلمان والبعثات الدبلوماسية، وهي الوحدة عينها التي كان ينتمي إليها واين كوزنز (48 عاما) والذي حُكم عليه، الخميس، بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة اغتصاب وقتل الشابة ساره إيفرارد بعد تكبيلها خلال عملية توقيف وهمية ثم خطفها في مارس.

ووضعت هذه القضية الشرطة في موقف محرج، في ظل اتهامها بتجاهل سلسلة إشارات مقلقة بشأن كوزنز، وهي باتت تواجه أزمة ثقة مع جزء من السكان.

وأثارت جريمة قتل سارة إيفرارد صدمة كبيرة في بريطانيا، كما ولّدت شهادات أدلت بها آلاف النساء عبر الشبكات الاجتماعية عن تعرضهن للتهديد أو الاعتداء في الأماكن العامة، مع دعوات للمسؤولين السياسيين إلى التحرك.

وقالت رئيس شرطة «متروبوليتان» في لندن كريسيدا ديك: «أنا قلقة للغاية لسماعي بأن شرطيا من الوحدة المكلفة حماية أعضاء البرلمان والبعثات الدبلوماسية أوقف واتُّهم بهذا الانتهاك الفادح». وأضافت: «أدرك تماما أن هذا الأمر سيقلق أفراد العامة بشدة».

وأقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، بأن القضاء لا يبذل جهودا كافية للتصدي للانتهاكات الجنسية في حق النساء. لكنّه دعا «النساء من كل الأعمار إلى أن يثقن بالشرطة» التي «تقوم بأكثريتها بعمل رائع».

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