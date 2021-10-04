استمرار تكدس القمامة في شوارع مدينة مصراتة

تكدس القمامة في شوراع مصراتة (فيسبوك)

يستمرُ تكدس القمامة في شوراع بلدية مصراتة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد إضراب موظفي شركة الخدمات العامة عن العمل بسبب تأخر المرتبات .

ونشرت بلدية مصراتة، مساء الأحد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إعلانًا للتعاقد مع شركات النظافة الخاصة بالمدينة من أجل جمع القمامة والمخلفات المُنتشرة في الشوراع، لحين انتهاء الأزمة على أن تبدأ الشركات الخاصة عملها صباح الإثنين.

وأكدت البلدية في الإعلان نفسه «أن إدراة شركة الخدمات العامة بمصراتة تتقاعس عن أداء مهامها المنوطة بها ولا تؤدي واجبها على أكمل وجه».

تكدس القمامة في شوراع مصراتة (فيسبوك)