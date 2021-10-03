طفلتان أمضتا أياما في المنزل مع جثة والدتهما

سيارة للشرطة الفرنسية في شمال شرق باريس، 27 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أمضت شقيقتان، تبلغان من العمر 5 و7 سنوات، أيامًا عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غرب فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية، السبت.

وأوضح مكتب المدعي العام في مدينة لو مان، أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين، الأربعاء، في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطوَّل عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول «حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة»، وفق «فرانس برس».

لكن الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم المولودة العام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقًا.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما دارًا للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان، دلفين دويلي، «استبعدنا فرضية وقوع جريمة»، مضيفة: «سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين».