طفلتان أمضتا أياما في المنزل مع جثة والدتهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 02:31 مساء
سيارة للشرطة الفرنسية في شمال شرق باريس، 27 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أمضت شقيقتان، تبلغان من العمر 5 و7 سنوات، أيامًا عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غرب فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية، السبت.

وأوضح مكتب المدعي العام في مدينة لو مان، أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين، الأربعاء، في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطوَّل عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول «حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة»، وفق «فرانس برس».

لكن الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم المولودة العام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقًا.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما دارًا للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان، دلفين دويلي، «استبعدنا فرضية وقوع جريمة»، مضيفة: «سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها
عربى
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
كاركاتير خيري - موعد الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»
سيارات
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيبي كولومبو» يلتقط أولى صوره لـ«عطارد»