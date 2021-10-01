تحديد موعد زفاف الأميرة اليابانية المثير للجدل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 04:35 مساء
الأميرة ماكو وكي كومورو وقت إعلان خطوبتهما في 2017 (أ ف ب)

ستتزوج ابنة شقيق الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، الأميرة ماكو خلال الشهر الجاري، حسب ما أكدت العائلة الإمبراطورية، الجمعة.

لكن الأميرة ستتخلى عن المراسم الإمبراطورية التقليدية، ولن تقبل تقاضي تعويض يقدّم عادة لنساء الأسرة اللواتي يتزوجن فردا من عامة الشعب، وفق «فرانس برس».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة العائلة الإمبراطورية أن الأميرة ماكو (29 عاما) تعقد قرانها على كي كومورو في 26 أكتوبر.

وأفادت الوكالة الصحفيين بأن الأميرة تعاني ضغط ما بعد الصدمة بسبب الضجة الإعلامية المكثفة التي أحاطت بشخصها وعائلتها.

واجهت ماكو، وهي ابنة الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، انتقادات خلال السنوات الأخيرة بسبب عزمها على الزواج من كي كومورو (29 عاما). وأرجئ الزفاف الذي كان مقررا في العام 2018.

وبحسب قواعد الخلافة الإمبراطورية في اليابان، ستفقد ماكو لقبها لزواجها من رجل من عامة الشعب. لكن خطيبها لا يزال عرضة للانتقادات بسبب اتهامات لوالدته بأنها اقترضت مبلغا ماليا من خطيبها السابق ولم تُعِده له.

 السيّدة كومورو 
يتّهم هذا الأخير السيّدة كومورو بأنها لم تُعِد له أكثر من أربعة ملايين ين (حوالي 30 ألف يورو)، وهو مبلغ استدانته منه لتمويل جزء من دراسة ابنها.

وأثار هذا الخلاف الذي لم يتمّ حلّه بعد فضيحة في اليابان حيث يتوقّع من أفراد العائلة الإمبراطورية التحلّي بسلوك لا تشوبه شائبة.

انتقل كي كومورو إلى الولايات المتحدة سنة 2018 لمتابعة دراسة الحقوق، فيما اعتبر في اليابان محاولة لخفض الضغط.

ومن المتوقع أن يقيم كومورو وماكو في نيويورك بعد زواجهما، وقد عاد زوج الأميرة المستقبلي إلى اليابان في مطلع الأسبوع الجاري.

ويلتزم كومور راهنا فترة الحجر الصحي الإلزامي البالغة 14 يوما، واشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه والأميرة ماكو سيلتقيان للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات عند انتهاء حجره في 11 أكتوبر.

وأثار الجدل الدائر حول هذا الزواج وقرار الزوجين بالانتقال إلى الولايات المتحدة مقارنات مع زوجين ملكيين آخرين هما الأمير هاري وميغن ماركل.

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