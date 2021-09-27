ضبط الآلاف من زعانف أسماك القرش في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:12 صباحا
صورة تظهر أسماك قرش منزوعة الزعانف في باندا أتشيه، 15 يوليو 2021 (أ ف ب)

ضبطت السلطات الكولومبية آلاف زعانف أسماك القرش قبل أن تُشحَن بشكل غير قانوني إلى هونغ كونغ، كما أعلن مسؤولون.

وقالت وزيرة البيئة في بوغوتا، كارولينا أوروتيا، إن السلطات الكولومبية «ضبطت 3493 زعنفة قرش و117 كيلوغرامًا من مثانات أسماك كانت في طريقها إلى هونغ كونغ»، وفق «فرانس برس».

وتضيء هذه الشحنة على الطلب المستمر على زعانف أسماك القرش التي تقدَّم بحفلات الزفاف في بعض المجتمعات الصينية، ويزعم أنها تملك خصائص طبية.

واكتشفت الزعانف التي استُحصل عليها من قرابة 900 إلى ألف سمكة قرش، الجمعة، في خمسة صناديق بمطار إلدورادو، أكثر مطارات بوغوتا ازدحامًا.

وقالت أوروتيا إن الزعانف التي أُزيلت من «أكثر من ثلاثة أنواع» من أسماك القرش، قد يكون استُحصل عليها من خلال «الصيد غير القانوني» مُدينة «الضرر البيئي الذي لا رجعة فيه الذي لحق بالنظام البيئي البحري في كولومبيا». وأوضحت المسؤولة أن الشرطة الوطنية ستتولى التحقيق.

وصيد أسماك القرش في كولومبيا التي تضم 76 من أصل 500 نوع معروف من القرش، حظر منذ العام 2020 في محاولة لوقف تجارة الزعانف في آسيا.

وفي هونغ كونغ، لا يعتبر بيع زعانف القرش واستهلاكها غير قانوني، لكن يجب أن تكون هذه العملية مرخصة، وما زالت تتمتع بشعبية كبيرة رغم سنوات من حملات التوعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: تأجيل جلسة «النواب» المقرر عقدها غدا في طبرق
ليبيا
ليبيا المستقرة.. بوابة الأمل للعمالة المصرية
ليبيا
كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره 24 لاعبا
رياضة محلية
المنفي يؤكد على ضرورة «توافق المرشحين على قبول نتائج الانتخابات»
ليبيا
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
بلينكن يجدد دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق «مخرجات جنيف»
ليبيا
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روبوتات التوصيل تغزو الشوارع البريطانية