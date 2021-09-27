ضبط الآلاف من زعانف أسماك القرش في كولومبيا

صورة تظهر أسماك قرش منزوعة الزعانف في باندا أتشيه، 15 يوليو 2021 (أ ف ب)

ضبطت السلطات الكولومبية آلاف زعانف أسماك القرش قبل أن تُشحَن بشكل غير قانوني إلى هونغ كونغ، كما أعلن مسؤولون.

وقالت وزيرة البيئة في بوغوتا، كارولينا أوروتيا، إن السلطات الكولومبية «ضبطت 3493 زعنفة قرش و117 كيلوغرامًا من مثانات أسماك كانت في طريقها إلى هونغ كونغ»، وفق «فرانس برس».

وتضيء هذه الشحنة على الطلب المستمر على زعانف أسماك القرش التي تقدَّم بحفلات الزفاف في بعض المجتمعات الصينية، ويزعم أنها تملك خصائص طبية.

واكتشفت الزعانف التي استُحصل عليها من قرابة 900 إلى ألف سمكة قرش، الجمعة، في خمسة صناديق بمطار إلدورادو، أكثر مطارات بوغوتا ازدحامًا.

وقالت أوروتيا إن الزعانف التي أُزيلت من «أكثر من ثلاثة أنواع» من أسماك القرش، قد يكون استُحصل عليها من خلال «الصيد غير القانوني» مُدينة «الضرر البيئي الذي لا رجعة فيه الذي لحق بالنظام البيئي البحري في كولومبيا». وأوضحت المسؤولة أن الشرطة الوطنية ستتولى التحقيق.

وصيد أسماك القرش في كولومبيا التي تضم 76 من أصل 500 نوع معروف من القرش، حظر منذ العام 2020 في محاولة لوقف تجارة الزعانف في آسيا.

وفي هونغ كونغ، لا يعتبر بيع زعانف القرش واستهلاكها غير قانوني، لكن يجب أن تكون هذه العملية مرخصة، وما زالت تتمتع بشعبية كبيرة رغم سنوات من حملات التوعية.