مزاد على أسطول مركبات «ماد ماكس: فيوري رود» في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 01:06 مساء
صورة تظهر سيارتين من مجموعة مركبات استُخدمت في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» بسدني، 24 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

تباع في مزاد يقام في أستراليا 13 سيارة استُخدمت في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» العام 2015، ما يثير حماسة كبيرة لدى هواة الجمع.

وقال خبير السيارات في دار «لويدز أوكشنز» للمزادات جوف ماكيو، لوكالة «فرانس برس»، «أول مرة رأيت فيها هذه السيارات، أنا شبه متأكد من أنني سمعت إحدى هذه السيارات تقول (أحتاج لأن يقودني أحدهم وهو في حال غضب)».

ويشمل المزاد الذي ينتهي، الأحد، مركبات عدة ظهرت في الجزء الرابع من سلسلة «ماد ماكس» لجورج ميلر، بينها الصهريج الضخم «وور ريغ» الذي قادته شارليز ثيرون، أو «ريزر كولا» وهي سيارة من طراز «فورد فالكون إكس بي».

وأضاف جوف ماكيو: «يجب ألا تبقى هذه السيارات في مستودع، بل يجب أن تكون هنا لتحصل على الاحترام الذي تستحقه».

ويثير المزاد اهتمامًا في العالم أجمع، خصوصًا من كازينوهات لاس فيغاس أو مهرجان بورنينغ مان (الرجل المحترق) في الولايات المتحدة، وفق ماكيو.

ولفت ماكيو إلى صعوبة وضع قيمة تقديرية لهذه المجموعة، رغم تأكيده رفض بيعها «بسعر متدنٍ».

وفيما ينتهي المزاد الأحد، يشترط أصحاب السيارات الـ13 أن تباع معًا بهدف الحفاظ على جزء من تاريخ السينما.

ورغم أن أيًّا من هذه السيارات لن يُسمح بسيرها على الطرق، استبعد ماكيو أن توقف الشرطة أيًّا من هذه «الوحوش» الميكانيكية، من بينها سيارة «غيغاهورس» المصنعة من سيارتي «كاديلاك دوفيل» سنة 1959، التي بالكاد يسعها مقرها الموقت في مستودع بسدني.

وعزز نجاح الفيلم المكانة البارزة لسلسلة الحركة الأسترالية التي تولى بطولة أول أجزائها النجم ميل غيبسون سنة 1979.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»