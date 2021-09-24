غدامس.. لؤلؤة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 10:59 صباحا
التفاصيل الهندسية والزخرفة الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها (الإنترنت)


في عمق الصحراء تتلألأ غدامس بالعمارات والمباني الأبرز والأجمل في شمال أفريقيا.

يأتي جمالها مرصعا بأكثر من مئة جامع ومسجد ومدارس قرآنية وزوايا صوفية وأوقاف، ونحو 1400 مسكن تتخللها ساباطات كثيرة تخدم الأغراض الاجتماعية من مجالس ومنتديات وأماكن لعب الأطفال وساحات غير مسقفة كمتنفس للمدينة التي يعتبر حوالي 80 %من شوارعها مسقفة، حيث استغلت تلك الأسقف كأجزاء من البيوت لتوفير الظل المطلوب في المدينة الصحراوية.

التفاصيل الهندسية والزخرفة الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها، إذ يبني الرجال المنازل مستخدمين الطين وأشجار النخيل، وتهتم المرأة بزخرفة البيت من الداخل باللون الأحمر الحار جدًّا. لذا تعد مدينة غدامس من أجمل أسرار الصحراء الكبرى لخصوصية معمارها وفنونها وتراثها.
 

التفاصيل الهندسية والزخرفة الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها (الإنترنت)
التفاصيل الهندسية والزخرفة الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها (الإنترنت)
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