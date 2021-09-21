«أمازون» تؤكد عدم تساهلها مع شبهات فساد لموظفيها في الهند

شعار «أمازون» (أ ف ب)

أكّدت مجموعة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، عدم تسامحها مطلقا مع الفساد، على خلفية معلومات صحفية في الهند أفادت بالاشتباه في تقديم محامي الشركة رشاوى في البلد.

وكشف الموقع الإلكتروني المتخصّص في هذا الشأن «ذي مورنينغ كونتيكست»، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن المجموعة فتحت تحقيقا بعد إبلاغها بأن محاميا واحدا أو محامين عدّة تتعاون معهم في الهند استخدموا أتعابا قضائية لدفع رشاوى.

ولم يعلّق الفرع الهندي من «أمازون» على الموضوع، لكنه أوضح في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، «عدم التسامح بتاتا مع الفساد».

وأكّدت المجموعة في بيانها المقتضب أنها تأخذ «هذه الادعاءات على محمل الجدّ»، وأنها فتحت «تحقيقا معمّقا في هذا الصدد» وستتّخذ «التدابير اللازمة».

وتعدّ الهند سوقا مهمّة للعملاق «أمازون» الذي استثمر فيها حوالى 6,5 مليارات دولار منذ تأسيس فرع في البلد سنة 2013.