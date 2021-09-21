رد طلب زوجين أرادا تسمية طفلهما فلاديمير بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 12:00 مساء
فلاديمير بوتين في كوبينكا بالقرب من موسكو، 23 أغسطس 2021 (أ ف ب)

ردّت سلطات الأحوال المدنية في السويد طلب زوجين تسمية ابنهما «فلاديمير بوتين»، باعتبار أن اسم الزعيم الروسي يدخل في فئة الألقاب «غير المناسبة» المحظورة، بحسب ما أفادت الهيئة المعنية.

وجاء في قرار مصلحة الضرائب المعنية بالبتّ في هذه المسألة الذي اطلعت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه أن «الاسم ينبغي ألا يكون مهينا أو يتسبّب بضيق ما لحامله أو يعدّ غير مناسب لأيّ سبب من الأسباب»، وفق «فرانس برس».

واعتبرت الهيئة في قرارها الذي يعود إلى مطلع سبتمبر أن «من غير الجائز أن تكون الشهرة اسم علم وينطبق الأمر أيضا على الأسماء التي تشبه أسماء عائلة».

واختار الزوجان المقيمان في جنوب السويد تسمية ابنهما باسم «فلاديمير بوتين». ورفضت الهيئة السويدية اعتبار فلاديمير وبوتين اسمي علم منفصلين.

وهي أرفقت رسالة الرفض الموجّهة إلى الأهل باستمارة لتسجيل اسم جديد لمولودهما.

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