بالي تروج للسياحة بطائرة «خارج الخدمة»

طائرة بوينغ خارجة عن الخدمة وضعت على الساحل الجنوبي لبالي (أ ف ب)

بهدف جذب الزوار إلى هذه الجزيرة الإندونيسية، وضعت طائرة «بوينغ» خارجة عن الخدمة على جرف في الساحل الجنوبي لبالي.

وركّب نحو عشرة عمّال، هذا الأسبوع، قطع هذه الطائرة القديمة من طراز «بوينغ 737». ووضعت على جرف مطلّ على شاطئ نيانغ نيانغ، وفق «فرانس برس».

ويطمح فيليكس ديمين، مالك الطائرة الجديد، إلى أن يحوّلها مكاناً ينزل فيه السيّاح يستقطب الراغبين في التقاط صور خارجة عن المألوف.

ويأمل هذا المقاول الروسي المقيم في بالي أن تساهم فكرته في إنعاش القطاع السياحي الذي تأثر بشدّة جرّاء إغلاق حدود البلد للسياح الأجانب.

وقال: «كانت تداعيات كوفيد-19 وخيمة على بالي. فلم يأت أي سائح منذ سنتين تقريبا بسبب تدابير الإغلاق. وأريد أن تتحوّل (الطائرة) رمزاً يعطي أملا بعودة السياح إلى بالي».

وكشف أن الطائرة التي قُطّعت إلى أجزاء متعدّدة كانت على وشك أن ترسل إلى الصين لإعادة تدويرها قبل أن يشتريها.

واستغرق الأمر أسبوعا كاملا لنقل الهيكل إلى الجرف بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة. غير أن بعض سكان بالي أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدّي هذه الطائرة إلى تلويث الشاطئ.

ورفعت السلطات بعض القيود المعمول بها في الجزيرة هذا الأسبوع، بعد تسجيل مستويات مرتفة جدّا من الإصابات والوفيات في يوليو وأغسطس.

وأطلقت بالي التي كانت تستقطب ملايين السياح كلّ سنة قبل الوباء حملة واسعة للتلقيح على أمل التسريع في إنعاش السياحة الحيوية لاقتصادها. ولم تقدّم السلطات أيّ موعد مؤكّد لإعادة فتح حدود البلد للسياح الأجانب.