السجن 28 عاما لبارون مخدرات مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 01:05 مساء
بارون المخدرات فيسينتي كارييو فوينتيس لحظة توقيفه في العام 2014 (أ ف ب)

حُكِم على فيسينتي كارييو فوينتيس، الزعيم السابق لكارتل خواريس الذي قُبض عليه سنة 2014، بالسجن 28 عامًا، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في المكسيك.

وبارون المخدرات هذا الملقّب «إل فيسيروي» هو شقيق أمادو كارييو فوينتيس المعروف بـ«إل سينيور دي لوس سييلوس» (سيّد السماوات) الذي كان قبل وفاته سنة 1997 أحد أكبر تجّار المخدرات في أميركا اللاتينية، وفق «فرانس برس».

وحُكم على كارييو فوينتيس بالسجن 28 عامًا على خلفية جرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال وتخزين الأسلحة النارية، وفق ما جاء في بيان المدّعي العام.

وهو كان قد أوقف في أكتوبر 2014 بولاية كواويلا في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأميركية قد قدّمت مكافأة بقيمة 2.2 مليون دولار للإمساك به.

وتشمل هذه العقوبة السنوات التي أمضاها في السجن منذ توقيفه.

وكان كارييو فوينتيس قد تزّعم إثر وفاة شقيقه المجموعة الإجرامية الناشطة في سيوداد خواريس (الشمال) عند الحدود مع مدينة إل باسو الأميركية.

وكان كارتل خواريس في ذاك الوقت من أقوى العصابات الإجرامية وهو خاض حرب شوارع ضروس مع كارتل سينالوا بزعامة خواكين «إل تشابو» غوسمان، بارون المخدرات النافذ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

ودفع هذا النزاع الدامي في سيوداد خواريس ومناطق أخرى في البلد الحكومة الفدرالية إلى إطلاق حملة عسكرية ضدّ تجّار المخدرات في ديسمبر 2006.

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