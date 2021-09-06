عودة معرض المفروشات إلى ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:45 صباحا
عمل لكنجي كاواباتي معروض في سياق «فويريسالونه» بمتحف تريناليه في ميلانو، 4 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

بعد التوقّف لسنتين بسبب وباء «كوفيد-19»، فتح معرض ميلانو للمفروشات أبوابه مجددا للجمهور، الأحد، في دليل على انتعاش هذا القطاع.

ويقام هذا المعرض في دورته التاسعة والخمسين بنسخة مصغّرة مع حصر عدد العارضين فيه بـ425، من بينهم 66 من الخارج. لكنّ القيّمين عليه تعهّدوا بأن يكون زاخرا بالابتكارات، وفق «فرانس برس».

وتستمرّ هذه النسخة الخاصة تحت اسم «سوبرسالونه» حتّى، الجمعة، وهي «فريدة من نوعها لأنها ترمز إلى انتعاش القطاع»، بحسب ما قالت ماريا بورو الرئيسة الجديدة لمعرض المفروشات.

وكشفت ماريا أن «الإبداع والاهتمام بالأثر البيئي والابتكار والتبادلات الثقافية والتجارب الرقمية» هي عناوين هذه النسخة من المعرض.

وهذا الملتقى لأوساط تصميم المفروشات الواسع الشهرة هو أول معرض كبير للاختصاصيين يقام في إيطاليا منذ بدء الأزمة الصحية في فبراير 2020.

ومنذ الأول من يوليو، بات يُسمح بإقامة فعاليات من هذا النوع.

وبعد سنة صعبة في 2020 تراجع خلالها رقم أعمال قطاع الأثاث والإنارة بنسبة 8,9 % إلى 21,2 مليار يورو، راح هذا المجال يحقّق الأرباح من جديد.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، ارتفعت الصادرات الإيطالية بنسبة 43.2% إلى 5.4 مليارات يورو، مقارنة بالفترة عينها من 2020 وبنسبة 5.7% بالمقارنة مع 2019.

وتبقى فرنسا أكبر سوق خارجية للمفروشات الإيطالية (نموّ بنسبة 53.7% وصولا إلى 988.5 مليون يورو) وتليها الولايات المتحدة (+73.7 %) فألمانيا (+32.8 %).

وخلافا للنسخ الماضية، سيتسنّى لعامة الجمهور زيارة المعرض طوال مدّة إقامته.

وكما هي الحال كلّ سنة، تنظّم فعاليات بالتوازي مع المعرض في أنحاء ميلانو كافة.

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