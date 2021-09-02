«يونيفرسال» تستعد لافتتاح أول مدينة ملاهٍ لها في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 12:25 مساء
عدد من الزوار أمام مدخل مدينة الملاهي التابعة لـ«يونيفرسال ستوديوز» بالصين (أ ف ب)

أتيحت لعدد من الزوّار، الأربعاء، زيارة أوّل مدينة ملاهٍ أقامتها شركة «يونيفرسال ستوديوز» بالصين، في مستهل مرحلة تمهيدية أقبل عليها جمهور من المدعوين تسبق الافتتاح الرسمي المنتظر في 20 سبتمبر الجاري.

وتضم مدينة الملاهي ألعابًا مستوحاة من أفلام «يونيفرسال» التي حقَّقت أرباحًا طائلة مثل «هاري بوتر» و«جوراسيك وورلد» و«منيونز»، بالإضافة إلى فندقيْن ومحال تجارية، وفق «فرانس برس».

وقالت الأستاذة الجامعية ليو موهان (26 عامًا) التي ارتدت زيّ ساحرة لزوم زيارتها مدينة الملاهي وأبدت اهتمامًا خصوصًا بالقسم المخصّص لهاري بوتر، إنها «معجبة كبيرة منذ أكثر من عشرين عامًا» بشخصية الساحر الشاب. وأضافت: «كنت أرغب في المجيء إلى هنا منذ مدة طويلة».

وسيفتح الموقع الذي يضمّ ألعابًا واستعراضات مائية وديناصورات بحجمها الطبيعي أبوابه أمام عامّة الجمهور في 20 سبتمبر، وبذلك يكون خامس مدينة ملاهٍ تُنشئها «يونيفرسال ستوديوز» الأميركية في العالم.

وحتّى ذلك التاريخ، لا يستطيع دخول مدينة الملاهي في فترة ما قبل الافتتاح إلّا حاملو الدعوات الخاصة من الشركة.

وستتيح مدينة الملاهي لزوارها استخدام تقنية التعرف على الوجه لدفع ثمن الطعام أو فتح الخزائن المخصصة لترك أغراضهم فيها.

وتسيطر الصين على تفشّي جائحة «كوفيد-19» منذ ربيع 2020 بفضل الإغلاق العام والحجر الصحي الإلزامي وتعقب التنقلات ووضع قيود صارمة على الوافدين، رغم بروز بعض بؤر تفشي فيروس «كورونا» أخيرًا.

وكان على زوّار متنزه «يونيفرسال ستوديوز» في بكين، الأربعاء، أن يصرحوا عما إذا كانت لديهم أي عوارض إصابة بالفيروس، والمرور أمام كاميرات حرارية لقياس حرارتهم.

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