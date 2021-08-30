رجل ستيني يبيع المخدرات من دار مسنين

صورة لمخدرات صناعية ضبطتها الشرطة في هولندا، 30 يوليو 2021 (أ ف ب)

وجّه الاتهام رسميا إلى ستيني أسترالي باع المخدرات من داخل دار مسنين التي تؤويه في ضاحية سدني، بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل إعلام.

وكانت الشرطة قد أوقفته، الخميس، بعد العثور على قنب هندي وميثامفيتامين في سيارته، وفق «فرانس برس».

وخلال عملية تفتيش للدار حيث يقيم في ضاحية سدني، عثرت الشرطة على مخدرات «إل إس دي» وقنب هندي وهراوة، وفق ما أوضحت الشرطة في بيانها. وبدأ التحقيق في عمليات الاتجار بالمخدرات هذه في يونيو.

وأفادت صحيفة «ديلي تيلغراف» في سدني أن التحقيق قد فُتح إثر اشتكاء نزلاء مأوى المسنين من السلوك المشبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة وللأشخاص الذين يزورونه.

وكشفت الصحيفة أن الرجل كان يبيع المخدرات من دار المسنين، وهي معلومة أكّدتها الشرطة لوكالة «فرانس برس».

ووجّه إليه الاتهام بحيازة مخدّرات غير مشروعة والاتجار بها وحيازة سلاح بلا رخصة وانتهاك القواعد الصحية المعتمدة لمكافحة انتشار «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في الثامن من سبتمبر.