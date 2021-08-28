حديقة فيرونغا تشهد ولادة غوريلا جبلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 01:51 مساء
صورة مؤرخة في 22 أغسطس 2021 تظهر الغوريلا المولود حديثا في حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية (أف ب)

شهدت منطقة فيرونغا السياحية، المهددة من قبل جماعات مسلحة، ولادة غوريلا جبلية، في الحديقة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحصلت الولادة صباح 22 أغسطس، كما أوضح مسؤول التواصل في الحديقة اوليفييه موكيسيا، وفق «فرانس برس».

واكتشف الولادة «فريق من حراس بيئيين» خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن حيوانات الغوريلا في منطقة كيبومبا في شمال كيفو بشرق البلاد، كما أوضح المسؤول.

وقالت الحديقة إن المولود الجديد ينتمي إلى غوريلات باراكا «التي تضم حاليا 18 غوريلا». وأضاف موكيسيا أن «هذه الولادة هي الأولى لعائلة باراكا هذا العام، ما يرفع عدد الولادات إلى 13 منذ يناير 2021 لكل عائلات الغوريلات في المنطقة».

وتغطي فيرونغا الواقعة على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع رواندا وأوغندا، حوالي 7800 كيلومتر مربع من مقاطعة شمال كيفو، وعاصمتها غوما. وهذه الحديقة التي افتُتحت في العام 1925، هي أقدم محمية طبيعية في أفريقيا وملاذ للغوريلا الجبلية النادرة الموجودة أيضا في رواندا وأوغندا المجاورتين.

ويقدّر العدد الإجمالي للغوريلا الجبلية في المنطقة في البلدان الثلاثة بـ1063 وفقا لآخر إحصاء شامل أجري العام 2018. لكن محمية فيرونغا أصبحت أيضًا مخبأ لجماعات مسلحة محلية وأجنبية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ قرابة 25 عاما.

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