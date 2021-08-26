أول مزاد علني لصور من أرشيف «فرانس برس»

صورة لجثة تشي غيفارا في فاييغرانده ببوليفيا، 10 أكتوبر 1967 (أ ف ب)

ستعرض وكالة «فرانس برس» في مزاد مزمع في 3 أكتوبر بباريس، حوالي 200 صورة فوتوغرافية مأخوذة من أرشيفها ويعود تاريخها إلى ما بين إنشائها العام 1944 والتسعينيات.

وأعلنت الوكالة في بيان، الثلاثاء، «تنظم وكالة فرانس برس مزادها الأول وسيضم 200 صورة مأخوذة من أرشيف الطباعة الفضية توثّق لحظات بارزة من التاريخ وتقدّم مفاجآت فوتوغرافية. ويمثل هذا المزاد فرصة للحصول على نسخة فريدة من لحظات رمزية بقيت حتى الآن حكرًا على وسائل إعلام دولية كبرى».

وسينظم المزاد الذي أطلق عليه «سنوات الطباعة الفضية»، بإشراف دار «ديغار». وسيشمل مجموعة مختارة من الصور في ثلاثة مواقع في باريس: نادي «وي آر»، حيث ستحصل عملية البيع، ومعرضا «فيش آي» و«75 فوبور». كذلك، سيكون المزاد متاحًا عبر الإنترنت.

ونقل البيان عن مارييل أود، مديرة التصوير في وكالة «فرانس برس» أن «الصور المعروضة في المزاد هي بالنسبة للبعض، مفاجآت فوتوغرافية حقيقية وللبعض الآخر لحظات رمزية صنعت الأخبار العالمية في القرن الماضي».

وعلى سبيل المثال، يتضمن المزاد صورة جثة تشي غيفارا بعد قتله على أيدي جنود بوليفيين العام 1967، وصورة نيلسون مانديلا يرفع قبضته بعد إطلاق سراحه العام 1990، وصورة مارتن لوثر كينغ يوم إلقائه خطابه الشهير «لدي حلم» في واشنطن العام 1963، بالإضافة إلى صورة الزعيمين الفرنسي فرنسوا ميتيران والألماني هيلموت كول يدا بيد في فردان العام 1984.

وسيحصل المشترون على «إصدار خاص» على ورق بريتي أو ورق كروموجين، مع ختم وكالة «فرانس برس» وشهادة الأصالة.

ومن المقرر أن تضاف عائدات البيع إلى رقم أعمال المجموعة.