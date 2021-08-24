الوباء يؤدي إلى زيادة حمل المراهقات في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 05:00 مساء
امرأة حامل داخل مركبة للشرطة في جوهانسبورغ، 28 مارس 2020 (أ ف ب)

ازدادت حالات حمل المراهقات أو حتى الفتيات الأصغر سنا في جنوب أفريقيا منذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19»، وفق ما كشفت منظمة «سايف ذي تشيلدرن»، مشيرة إلى ارتفاع بنسبة 60% في منطقة جوهانسبورغ ذات العدد الأكبر من السكان في البلد.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة في إقليم خاوتنغ، حيث يعيش ربع سكان البلد في محيط جوهانسبورغ والعاصمة بريتوريا أن أكثر من 23 ألف قاصرة أنجبت مولودا بين أبريل 2020 ومارس 2021، من بينهن 934 فتاة دون الرابعة عشرة من العمر، وفق «فرانس برس».

ويعرض الحمل المبكر الفتيات للوصمة وقد يؤدي أحيانا إلى زيجات قسرية، مما يضطرهن إلى ترك الدراسة و«يجعل منهن رهينة للفقر والمساعدات العامة»، وفق المنظمة غير الحكومية.

وقال مارومو سيكغوبيلا، المسؤول عن شؤون الصحة والتغذية في المنظمة: «إن تحول طفلة إلى أم يدمي القلب. فالأطفال عليهم أن يعيشوا طفولتهم لا أن يرزقوا بدورهم أطفالا. ومن المؤسف حقا معرفة أن الفتيات اللواتي أنجبن العام الماضي كن بالكاد في سن المراهقة».

ومن الممكن أن يؤدي الوباء إلى «تراجع لا يمكن عكسه وضياع التقدم» بالنسبة إلى الفتيات، وفق سيكغوبيلا الذي دعا السلطات إلى تسهيل نشر المعلومات الضرورية حول وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا.

وتفتقر الفتيات في جنوب أفريقيا إلى تثقيف جنسي ونفاذ إلى خدمات صحية «معقولة السعر ومناسبة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
حرائق الجزائر تلتهم 5 آلاف هكتار من الغابات ​وتقتل 19 ألف حيوان
دولى
المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها ...
ليبيا
أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم
دولى
الولايات المتحدة ترحب باجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة.. وإجازة بدون راتب لغير المطعمين برام الله
دولى
الدبيبة يعيد اللواء مسعود رحومة إلى منصب المدعي العام العسكري
ليبيا
الـ«بنتاغون»: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة