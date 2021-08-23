عادة لدبلوماسي ياباني تشغل جمهور «إنستغرام»

صنع طيور الكركي الورقية تقليداً قديماً في اليابان حيث ترمز هذه الحيوانات إلى طول العمر (أ ف ب)

يوميًّا ولمدة عام، دأب دبلوماسي ياباني على أن ينشر مقطع فيديو، عبر حسابه على «إنستغرام»، لطائر كركي من ورق كان يصنعه يوميًّا بشكل متطابق.

وقال القنصل العام الياباني في سياتل هيساو إيناغاكي، الجمعة، في مقطع فيديو أظهر فيه طائره الشهير المصنوع بطيّ الورق أو ما يسمى فن الأوريغامي «إنه يومي الـ365» في المدينة التي تقع في شمال غرب الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ووصل إيناغاكي (60 عامًا) إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2020، في وقت كان التواصل مع الآخرين فيها لا يزال محدودًا جدًا بسبب «كوفيد-19».

وروى القنصل أنه بدأ بتصوير طيور الورق المطوي «بسبب الجائحة»، مضيفًا: «أردت استخدام حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي لإرسال رسالة تعاطف إلى الجميع».

وكان إيناغاكي يحرص على أن يصور طائره الورقي يوميًّا من الزاوية نفسها، في مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها من 10 إلى 11 ثانية، ولم يكن يتغير في المشهد سوى القمصان التي يرتديها وعدد الأيام التي انقضت.

طيور الكركي

يُعتبر صنع طيور الكركي الورقية تقليدًا قديمًا في اليابان، إذ ترمز هذه الحيوانات إلى طول العمر.

وشرح إيناغاكي أن «ثمة اعتقادًا بأن طي ألف طائر كركي ورقي يفتح الطريق لأمور جيدة»، مضيفًا أن كلمة «ألف» لا تعني رقمًا محددًا بل بالأحرى «الكثير».

وباستثناء انقطاع خدمة «إنستغرام» الذي حال دون استخدامه الشبكة في اليومين الـ193 والـ 194، تمسك الدبلوماسي بخطته بصرامة. وقال «توخيًا لمواصلة (النشر) كل يوم، أعتقد أن من الأفضل إبقاء الأمر بسيطًا».

ويحتفظ هيساو إيناغاكي بعناية بكل طائر ورقي في علبة. ويرغب في يتبرع بها لدار حضانة أو دار للمسنين عند انتهاء مدة إقامته في سياتل.

وفي غضون ذلك، يعتزم الاستمرار في صنع طائره الورقي يوميًّا، وهو ما يسعد حتمًا متابعيه عبر «إنستغرام» الذين كتب أحدهم في اليوم الـ 360: «أنتظر مقاطعك كل يوم».