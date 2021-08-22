أفغانية تلد في طائرة أميركية خلال رحلة إجلائها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 05:00 مساء
صورة تظهر جنودًا أميركيين حول أفغانية ولدت طفلتها في طائرة إجلاء، 21 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أنجبت امرأة أفغانية مولودة في طائرة عسكرية أميركية، فيما كانت متوجهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، كما أعلنت القيادة الجوية المتنقلة للقوات المسلحة الأميركية عبر «تويتر».

وفي خضم الرحلة، السبت، من قاعدة أميركية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات و«مضاعفات» بحسب التغريدة.

وقرر قائد الطائرة «خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح بإنقاذ حياة الأم» كما أضافت القيادة، بحسب «فرانس برس».

وبعد الهبوط مباشرة، ساعد الجيش الأميركي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب. وبحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة «بصحة جيدة».

وأظهرت صور نشرها الجيش الأميركي الوالدة مستلقية على نقالة في قاعدة رامشتاين في جنوب غرب ألمانيا.

وبعد أسبوع من استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان، ما زال آلاف الأشخاص يحاولون الفرار من بلادهم، معرضين حياتهم للخطر، فيما تستمر عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية في ظل ظروف بالغة الخطورة.

ومنذ 14 أغسطس، قامت الولايات المتحدة بإجلاء نحو 17 ألف شخص، من بينهم 2500 أميركي.

وحصلت الولايات المتحدة على الضوء الأخضر من برلين لنقل بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا، حيث لديها قواعد عدة. وهبط نحو 1150 شخصًا، السبت، في قاعدة رامشتاين من حيث سيغادرون إلى الولايات المتحدة في غضون «أيام قليلة»، كما ذكرت ناطقة باسم قاعدة الجيش الأميركي.

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