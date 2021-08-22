شاب إيطالي يرسم وشما لتصريحه الصحي على ذراعه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 03:00 مساء
من تظاهرة في روما معارضة لإلزامية التصريح الصحي، 28 يوليو 2021 (أ ف ب)

لم يكن الوشم الذي قرر طالب إيطالي في الثانية والعشرين أن يرسمه على ذراعه جمجمة ولا تنينًا ولا قلبًا مثقوبًا بسهم، بل هو اختار رمز الاستجابة السريعة «كيو آر» ليثبت أنه تلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وبذلك، بات في استطاعة أندريا كولونيتا الذي يقيم في مدينة ريجيو بإقليم كالابريا (جنوب إيطاليا) أن يكتفي عند مدخل مطعم أو سينما مثلًا بأن يلفّ كم قميصه صعودًا لإظهار الوشم على الجزء الخلفي من ذراعه اليسرى، والحصول تاليًا على الإذن بالدخول، وفق «فرانس برس».

وقال الشاب لجريدة «كورييري ديلا كالابريا» بعدما أكسبته صوره على «تيك توك» و«إنستغرام» شهرة محلية «إنه (وشم) مبتكر. أحب أن أكون مختلفًا».

وأقرّ الشاب بأن والديه كانا أقل حماسة منه للفكرة. وقال: «لقد شجعاني.. على أن أكون أقل اندفاعًا وأن أفكر قليلًا قبل التصرف».

وفي مقطع فيديو نشره على «تيك توك» فنان الوشم الذي نفذ له مراده غابرييلي بيليروني، ظهر الطالب يستعد لدخول أحد مطاعم «ماكدونالدز» رافعًا ذراعه لالتقاط صورة لوشمه.

ثم يبدو الحارس عند مدخل مطعم الوجبات السريعة وهو يمسح الصورة ضوئيًّا، لكن مقطع الفيديو ينتهي فجأة، من دون أن يعرف المشاهد ما إذا كان هذا الوشم غير المألوف مكّن أندريا من شراء وجبة الـ«بيغ ماك» أم لا.

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