وفاة ماري أميرة لشتنشتاين عن 81 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 11:30 صباحا
الأميرة ماري خلال حفل في قصر لشتنشتاين، 9 أبريل 2013 (أ ف ب)

توفيت الأميرة ماري، زوجة هانز-آدم الثاني أمير لشتنشتاين، السبت عن 81 عامًا، إثر تعرضها لجلطة دماغية مطلع الأسبوع، وفق ما أعلن الديوان الأميري في بيان.

وأُصيبت الأميرة ماري بسكتة دماغية، الأربعاء، وتوفيت بعد ظهر السبت، في المستشفى، وفق «فرانس برس».

وحضرت عائلتها لتكون إلى جانبها، وبعد تلقيها آخر الطقوس وفق مبادئ الكنيسة الكاثوليكية، «فارقت الحياة بسلام وبثقة كبيرة بالله»، وفق ما جاء في البيان.

وكانت الأميرة، كما زوجها، قد انسحبت إلى حد بعيد من الحياة العامة في لشتنشتاين، هذه الإمارة الصغيرة الواقعة بين سويسرا والنمسا، التي تضم نحو 40 ألف نسمة.

وتولى الأمير هانز-آدم الثاني مقاليد الحكم في العام 1989 وسلم زمام الإدارة إلى ابنه البكر الأمير ألويس في 2004.

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