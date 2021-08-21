بسبب الأسماء.. منع مصارعة الثيران في مدينة إسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 04:58 مساء
جانب من إحدى حفلات مصارعة الثيران في إسبانيا في 200 مايو 2018 (أ ف ب)

أوقفت رئيسة بلدية خيخون (شمال غرب إسبانيا) إقامة عروض مصارعة للثيران، في الحلبة البلدية المخصصة لها.

ويأتي القرار بعد أن قتل الثورين («نسوي» و«نيجيري») خلال مصارعة، مما أثار ضجة واسعة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ورأت رئيسة البلدية الاشتراكية آنا غونزاليز في حديث إلى إذاعة «كادينا سير» أن «خطوطاً كثيرة تم تجاوزها، وتحديداً اثنان، أحدهما بسبب تسمية نسوي والآخر بسبب تسمية نيجيري». وأضافت «لا يمكننا أن نسمح بمثل هذه الأمور».

وأضافت رئيسة البلدية المسؤولة عن إدارة الحلبات في تصريح لصحيفة «نويفا إسبانيا» المحلية: «أنا لا أمنع حفلات (مصارعة الثيران) بل قررت استخدام الحلبة لغرض آخر».

وتابعت قائلة في خضمّ نقاش ساخن تشهدت إسبانيا في شأن النسوية «في مدينة تؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل وبالاندماج (...) لا يمكننا السماح بهذا النوع من الأشياء».

وأقرّت رئيسة بلدية هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة بأن «ثمة أشخاصاً أرادوا استمرار (العروض)»، لكنّها أشارت إلى أن رأي هؤلاء سُمع و«ينبغي الآن سماع الجزء الآخر من خيخون الذي لا يريد ثيراناً».

واعتبر خوليان لوبيز الذي قتل أحد الحيوانين في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» أن هذا القرار «سخيف» و«مخز» وذو طابع «عقيدي».

وأوضح أن «أحد ثيران القطيع قبل 40 عاماً كان يدعي نسوي والثاني نيجيري، ولكل نسلهما الاسم نفسه بهدف استمرار السلالة». وهذا ما أكده أيضاً الاتحاد الأوروبي لمربي الثيران، الذي أعرب في بيان عن أسفه للقرار، معتبرا أنه «نتيجة الجهل بالعالم الريفي».

وتشكّل مصارعة الثيران تقليداً راسخاً ضمن الثقافة الإسبانية، إلا أن منظمات عدة تندد بإساءة معاملة الحيوانات وإشراكها في العروض.

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