السجن 6 أسابيع لرجل امتنع عن وضع الكمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 10:41 صباحا
بنجامن غلين في سنغافورة في 19 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أعلنت سلطات سنغافورة أن القضاء حكم على بريطاني بالسجن ستة أسابيع، لعدم وضعه الكمّامة، كما أنه اعتدى على ألإراد من الشرطة.

وفرض القضاء السجن مع النفاذ على بنجامن غلين، الذي أوقف بعد انتشار تسجيل مصوّر يظهره في أحد قطارات سنغافورة بدون كمّامة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وقال ممثّل عن القضاء السنغافوري إن «الحكم الإجمالي في قضية غلين بنجامن... هو السجن ستة أسابيع مع النفاذ اعتبارا من 19 يوليو».

واعتمد هذا البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا، الذي سلم نسبيا من شرّ فيروس كورونا المستجدّ عقوبات صارمة في حقّ منتهكي القواعد الصحية لم يفلت منها الأجانب.

الاعتداء على الشرطة
اعتدى الرجل البريطاني (40 عاما) على عناصر الشرطة، الذين أتوا لتوقيفه ورفض مجدّدا وضع الكمّامة خلال جلسة أمام المحكمة الشهر الماضي.

وانطلق بنجامن غلين في مهاترة كلامية أمام المحكمة، مندّدا بـ «محاكمة سخيفة» و«مثيرة للسخط» ومتذرعاً بأن الكمّامات لا تسمح باتقاء عدوى كوفيد-19، وفق وسائل إعلام محلية.

ونظرا لرّد فعله، طلب القاضي تقييما لوضعه النفسي، لكن التحاليل أظهرت أنه مخوّل مواصلة المسار القضائي. وحُكم عليه لانتهاكه القواعد الصحية ولسلوكه مع الشرطة وللإخلال بالأمن العام.

وسبق له أن أمضى ثلثي العقوبة خلف القضبان خلال فترة توقيفه على ذمّة التحقيق وأُطلق سراحه قبل طرده من البلد، وفق صحيفة «سترايتس تايمز» المحلية.

ويجيز القانون في سنغافورة إطلاق سراح السجناء لحسن السلوك بعد إمضائهم ثلثي مدّة المحكومية. وكان الرجل يعمل لفرع محلي من شركة توظيفات بريطانية منذ 2017، بحسب الإعلام.

وفي مايو، خسر تسعة بريطانيين إجازات العمل في سنغافورة لتجاهلهم القواعد الصحية خلال حفل على يخت بمناسبة عيد الميلاد.

وفي يونيو، طُرد أربعة بريطانيين من الجزيرة بعد جولة على الحانات على الرغم من القيود السارية.

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