إندونيسيا توقف 5 رجال لتورطهم في قطع رأس فيل

عناصر يعملون بجانب جيفة فيل من نوع مهدد بالانقراض عُثر عليه بمقاطعة آتشيه الإندونيسية، 12 يوليو 2021 (أ ف ب)

أُوقف خمسة صيادين غير قانونيين على خلفية قطع رأس فيل من فيلة سومطرة، وهو نوع مهدّد بالانقراض، وفق ما كشفت السلطات التي تسعى إلى التصدّي للاتجار بالحيوانات البرّية في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وأعلنت شرطة آتشيه في أقصى غرب الأرخبيل الإندونيسي عن توقيف المشتبه بهم، الإثنين، إثر تحقيق استمرّ أكثر من شهر، وفق «فرانس برس».

وقال ويناردي الناطق باسم شرطة آتشيه «لا نزال نبحث عن مشتبه به سادس».

وعثر على جيفة فيل ذكر تخطّى عامه العاشر مقطوع الرأس ومن دون نابيه في مزرعة لزيت النخيل في يوليو. وكشف تحليل للجيفة أن الحيوان تعرّض للتسميم.

وقام أحد المشتبه بهم بقتل الحيوان وقطع رأسه، في حين حاول شركائه بيع نابيه، وفق ما أوضحت الشرطة.

وبموجب القانون الخاص بالطبيعة في الأرخبيل، يواجه المشتبه بهم السجن لمدّة قد تصل إلى 10 أعوام.

وقلّص التمدد السكاني وإزالة الغابات الموائل الطبيعية للأفيال وفاقم مخاطر احتكاكها مع البشر، فيما تثير أنياب هذه الحيوانات شهية الكثير من تجار العاج غير القانونيين.

وحصلت حوادث تسميم عدّة لأفيال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سنة 2019 حين عُثر على حيوان من نوع أفيال سومطرة مقطوع الرأس ومنزوع النابين.

وتقدّر وكالة الحفظ في آتشيه عدد أفيال سومطرة بحوالى 500 فقط في الطبيعة.